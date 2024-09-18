إعلام عبري: مجلس الوزراء فوّض نتنياهو وجالانت باتخاذ الإجراءات الهجومية ضد حزب الله

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء فوّض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت باتخاذ الإجراءات الدفاعية والهجومية ضد حزب الله.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن تفويض مجلس الوزراء المصغر نتنياهو وجالانت باتخاذ القرارات سيؤدي لنشوب حرب شاملة بلبنان.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تدرس مجموعة من الإجراءات الهجومية ضد حزب الله، مؤكدة أنه لا توجد فجوات كبيرة بين القيادة السياسية ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن الجبهة الشمالية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراء مناورات عسكرية غدا في منطقة مدينة حيفا شمالي إسرائيل في إطار خطة التدريب السنوية للجيش.

وقالت صحيفة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل بدأت اليوم تحريك مزيد من القوات إلى الحدود مع لبنان كإجراء احترازي.

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن التعامل مع التصعيد مع حزب الله نُوقش بدائرة محدودة دون إطلاع أعضاء المجلس الوزاري المصغر.