أكسيوس: إسرائيل فجرت أجهزة البيجر لنقل قتالها مع حزب الله لمرحلة جديدة

وكالات

أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم على أجهزة الاتصال "البيجر" لحزب الله اليوم.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد محتمل من حزب الله.

وأشار "أكسيوس" إلى أن الموافقة على عملية تفجير أجهزة الاتصال بلبنان تمت خلال اجتماعات أمنية هذا الأسبوع، موضحة أن الاجتماعات الأمنية كانت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار أعضاء حكومته ورؤساء الأجهزة الأمنية.

وكشف مصدر للموقع الامريكي، أن إسرائيل فجرت أجهزة الاتصال لنقل قتالها مع حزب الله لمرحلة جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن إسرائيل لا تريد التصعيد مع حزب الله وتحويل الصراع لحرب شاملة.

وذكر أكسيوس أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدرت أن حزب الله قد يرد بهجوم كبير.

وكشف الموقع الأمريكي أن العملية الإسرائيلية بلبنان عطلت نظام القيادة والسيطرة العسكري لحزب الله.