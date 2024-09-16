زيلينسكي يعرب عن أطيب تمنياته لترامب بعد محاولة اغتيال

كييف- (د ب أ)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين عن "أطيب تمنياته" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعائلته بعد تعرضه لما يبدو أنها محاولة اغتيال.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق إكس: "يسعدني سماع أن دونالد ترامب آمن ولم يصب بأذى. ومن الجيد أن المشتبه به في محاولة الاغتيال تم القبض عليه بسرعة."

وأضاف الرئيس الأوكراني أن حكم القانون له أهمية قصوى، وأن العنف السياسي ليس له مكان في العالم.

ولطالما ردد ترامب مرارا، خلال حملته الانتخابية الحالية كمرشح عن الحزب الجمهوري، أنه قادر على تحقيق سلام فوري بين أوكرانيا وروسيا. وطلب زيلينسكي تفاصيل خطة السلام المقترحة.

كما أيد ترامب أيضا أعضاء الكونجرس الجمهوريين خلال منعهم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا العام الماضي.

لكن زيلينسكي لم يوجه مطلقا انتقادا علنيا لترامب. ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي بترامب، خلال زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر.