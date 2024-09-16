إعلان

BBC

وزير الخارجية: نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من غزة

02:33 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

بدر عبد العاطي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، استمرار الجهود المصرية مع الأشقاء في قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية، خلال جلسة المباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة "موسكو"، "نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من غزة بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

وأكد أن السياسات العدوانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تهدد بجر المنطقة إلى حرب إقليمية.

ولفت إلى أن مصر أكثر دولة متضررة من التصعيد الخطير في منطقة البحر الأحمر.

بدر عبد العاطي انسحاب إسرائيل غزة وزير الخارجية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كييف تدعو الأمم المتحدة لزيارة كورسك وروسيا تصفه بالاستفزاز

إعلان

إعلان

* بث مباشر.. السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
* تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت
* بعدما وصل سعر الكتكوت 42 جنيها.. شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار