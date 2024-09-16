وزير الخارجية: نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من غزة

وكالات

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، استمرار الجهود المصرية مع الأشقاء في قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية، خلال جلسة المباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة "موسكو"، "نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من غزة بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

وأكد أن السياسات العدوانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تهدد بجر المنطقة إلى حرب إقليمية.

ولفت إلى أن مصر أكثر دولة متضررة من التصعيد الخطير في منطقة البحر الأحمر.