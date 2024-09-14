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الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة

04:07 م السبت 14 سبتمبر 2024

الجيش الأردني

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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ؛ بأن المنطقة العسكرية الجنوبية؛ أحبطت اليوم السبت؛ محاولتي تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها بواسطة أشخاص وطائرة مسيرة .

وقال المصدر؛ في بيان له؛ إنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على عدد من المهربين ما أدى إلى تراجعهم؛ وبعد عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة؛ وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أن المنطقة على واجهتها الغربية تمكنت أيضا من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون)؛ وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد التحري والمتابعة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية؛ وتبين أنها تحمل موادا مخدرة؛ وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة لمنع كافة أشكال التسلل والتهريب؛ للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الأردني مواد مخدرة القوات المسلحة الأردنية
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