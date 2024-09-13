البيت الأبيض: لا تغيير في موقفنا بشأن عدم استعمال الصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا

وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء البريطاني دعم أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف البيت الأبيض، أنه لن يكون هناك أي إعلان بشأن تقديم صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا من أجل استعمالها داخل روسيا، موضحا أنه لا تغيير في موقفنا بشأن عدم استعمال الصواريخ بعيدة المدى داخل روسيا.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، إن آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إسرائيل الاثنين المقبل لمناقشة التوتر مع لبنان.

وأضاف المسؤولون: "قلقون من خطاب جيش الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد بشأن نشوب حرب مع لبنان".