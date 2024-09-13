إيران: مقتل 3 من قوات حرس الحدود في جنوب شرق البلاد

طهران- (د ب أ)

قتل 3 عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية في هجوم إرهابي وقع في مدينة ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن عناصر مسلحة نفذت مساء أمس الخميس هجوما إرهابيا على قوات من حرس الحدود في مدينة ميرجاوه بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وفي هذا الهجوم الذي نفذه عدة أشخاص مسلحين تابعين لتنظيم "جيش الظلم" المسلح قرب محطة وقود للمدينة، قتل 3 من حرس الحدود وأصيب مدني.

وتستخدم إيران عبارة "جيش الظلم" للإشارة إلى "جيش العدل" المسلح المعارض في إيران.

وقال مدعي عام محافظة سيستان وبلوشستان مهدي شمس عبادي في تصريح لوكالة مهر للأنباء حول الموضوع: "فور وقوع هذا الحادث، بدأ العمل الاستخباراتي لتحديد هويات المسلحين مع فتح ملف القضية".

وكان أبرز هجمات جيش العدل، استهداف حافلة تابعة للحرس الثوري في سيستان بلوشيستان، ما أسفر عن مقتل 27 وإصابة 13 عنصرا من الحرس في عام 2019.





