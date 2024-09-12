مكتب نتنياهو: إسرائيل قبلت مسودة وقف إطلاق النار المعلن عنها في أغسطس

(وكالات)

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بيانًا قال فيه، إن إسرائيل قامت بقبول مسودة وقف إطلاق النار التي تقدم بها الوسطاء في الـ16 من أغسطس الماضي.

واتهم بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي، حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعرقلة الاتفاق، قائلًا إنها قامت برفض المقترح الذي تقدم به الوسطاء.

وزعم مكتب نتنياهو، أن حركة حماس "تحاول إخفاء حقيقة رفضها لصفقة التبادل الأسرى من خلال تصريحاتها".

ونفت حركة حماس، إضافة شروط إضافية إلى مقترح تبادل الأسرى، الذي قدمه الوسطاء مؤكدة تمسكها بالاتفاق الذي تم تقديمه في نهاية مايو الماضي إضافة لإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلن عنه في يوليو الماضي.