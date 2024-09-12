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واشنطن بوست: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ستواصل العمل في خليج عمان

03:06 م الخميس 12 سبتمبر 2024

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

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(وكالات)

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" ستواصل العمل في منطقة خليج عمان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه بينما تبقى "لينكولن" ستغادر حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" منطقة الشرق الأوسط مع سفن حربية أخرى.

وصدرت تقارير في وقت سابق اليوم، أن حاملاتا الطائرات الأمريكية تلقوا أوامر بمغادرة منطقة الشرق الأوسط من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والعودة إلى مواقعهم.

كانت حاملتا الطائرات قد وصلت المنطقة في إطار الدفع بتعزيزات أمريكية إلى المنطقة من أجل الاستعداد لهجوم إيراني محتمل ضد إسرائيل.

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن خليج عمان واشنطن بوست سفن حربية
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