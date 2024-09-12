حاملاتا طائرات أمريكية تتلقى أوامر بمغادرة منطقة الشرق الأوسط

(وكالات)

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن حاملتا طائرات أمريكية، "يو إس إس ثيودور روزفلت" و "يو إس إس أبراهام لينكولن" متواجدتان في الشرق الأوسط تلقتا أوامر بالخروج من المنطقة.

جاءت مغادرة حاملاتا الطائرات بعد صدور أوامر من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بانتهاء مهمة حاملات الطائرات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأفادت "أسوشيتد برس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أنه تم توجيه أوامر إلى حاملات الطائرات بالعودة إلى قواعدها الأساسية.

وجاءت التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة، في إطار تقديم الدعم إلى إسرائيل وسط مخاوف من هجوم إيراني محتمل بعد تهديد طهران لتل أبيب بالانتقام من مقتل إسماعيل هنية.

