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BBC

تحقيق للبث العبرية: سلاح الجو كان غائبًا تمامًا صباح 7 أكتوبر الماضي

12:01 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

هجوم 7 أكتوبر أرشييفية

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وكالات

كشف تحقيق لهيئة البث العبرية، الأربعاء، أن سلاح الجو الإسرائيلي كان غائبا تماما صباح السابع من أكتوبر الماضي أثناء عملية "طوفان الأقصى".

وأشارت البث العبرية، إلى أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي لم يعلم بحفل نوفا إلا بعد نحو 10 ساعات بعد بدء الهجوم، موضحة أنه خلال السنوات الأخيرة لم يتدرب سلاح الجو على سيناريوهات الهجوم البري من غزة.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن قيادة القوات الجوية كانت تعرف عن هجوم أكتوبر أقل مما يعرفه الإسرائيليون.

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