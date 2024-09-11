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إعلام عبري: 14 فريق إطفاء وطائرات يكافحون حرائق بالجليل الأعلى

07:15 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

حرائق بالجليل الأعلى

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وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في الساعة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن 14 فريق إطفاء بمساندة طائرات يكافحون حرائق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وكان المجلس الإقليمي للجولان المحتل أعلن، اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء في منطقة وادي الحولة جراء سقوط صواريخ، وفق القناة 12 العبرية.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني، إنه قصف مربض الزاعورة في الجولان المحتل ردا على الاعتداء على بلدتي الخيام وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

كما أشار حزب الله، إلى أنه قصفنا بصواريخ الكاتيوشا المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد إطلاق 60 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان.

حرائق بالجليل الأعلى فرق إطفاء وطائرات يكافحون حرائق إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان
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