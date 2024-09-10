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لاتفيا تمدد الحماية المعززة لحدودها مع بيلاروس

05:00 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

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ريجا- (د ب أ)

تعتزم لاتفيا تمديد الحماية المعززة لحدودها مع دولة بيلاروس المجاورة حتى نهاية العام لأسباب أمنية.

وأعلنت حكومة الدولة الواقعة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن الخطوة في ريجا، اليوم الثلاثاء، حيث قالت إنها جاءت ردا على العدد المرتفع بشكل غير متناسب من محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس.

كما تم تمديد اللائحة الخاصة، التي كان من المقرر أن تنتهي في البداية في سبتمبر، لمكافحة المخاطر التي تشكلها الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والتي يدعمها رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو.

وتمنح اللائحة قوات حرس الحدود سلطات أوسع في ست مناطق بشرق البلاد، إلى جانب أمور أخرى.

وتقع لاتفيا على حدود الحليفة الوثيقة لروسيا من جهة الشرق، من خلال حدود تمتد بطول نحو 172 كيلومترا.


لاتفيا دولة بيلاروس ريجا
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