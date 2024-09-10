الرئيس الإيراني يزور العراق غدا الأربعاء

بغداد- (د ب أ)

يبدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان غدا الأربعاء زيارة رسمية للعراق، هي الأولى منذ تولى مهام منصبه.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الرئاسة الإيرانية قولها: "زيارة بزشكيان إلى بغداد تأتي بناء على دعوة رسمية من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وهي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تسلمه مهامه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران".

وأوضح المصدر أن "الزيارة تعكس رغبة الحكومة الإيرانية الجديدة بتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التفاهمات مع العراق والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في المجالات الأمنية والاقتصادية".

وذكر أن" بزشكيان أكد على القيام بهذه الزيارة رغم تزاحم برنامجه الذي يشمل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك وهو مايعكس اهتمام الحكومة الإيرانية الجديدة بالعلاقات مع العراق في المجالات المختلفة".

وبحسب المصدر، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10مليارات دولار سنويا ويطمح البلدين إلى زيادتها إلى 20 مليار دولار سنويا.

كما ذكر أن الرئيس الإيراني سيبحث مع المسؤولين العراقيين "المواضيع الإقليمية والدولية واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والعلاقات الإيرانية العربية، إذ كان للعراق دور في تطبيع العلاقات الإيرانية - السعودية.





