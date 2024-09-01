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مصرع 17 شخصًا جراء تحطم مروحية شرقي روسيا

04:13 م الأحد 01 سبتمبر 2024

تحطم طائرة مروحية

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موسكو – (أ ش أ)

أكدت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي العثور على 17 جثة في مكان تحطم مروحية "مي-8"، بعد فقدانها أمس في منطقة جبلية، وأن جهود البحث لا تزال جارية.

وأعلن وزير الطوارئ بإقليم كامتشاتكا شرقي روسيا سيرجي ليبيديف - حسبما ذكرت وكالة "سبوتنك" - العثور على مروحية من طراز "مي-8" فُقدت أمس فوق أراضي الإقليم وكان على متنها 22 شخصًا، مشيرا إلى أن "المروحية المفقودة عُثر عليها محطمة وفقًا لبيانات أولية".

وذكرت وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا أن "حطام المروحية المفقودة رصد من الجو متناثرًا في منطقة على ارتفاع 900 متر قرب المنطقة التي فُقد عندها الاتصال بالمروحية للمرة الأخيرة".

كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على جثث 17 من ركاب المروحية

وجاء في بيان للخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية: "أُرسل عمال إنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية إلى موقع تحطم المروحية (مي-8) التي اختفت من شاشات الرادار في 31 أغسطس.. في الوقت الحالي عُثر على 17 جثة، ولا تزال جهود البحث جارية".

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية إنه "يبدو أن المروحية تحطمت على تل بسبب ضعف الرؤية، وتشير البيانات الأولية إلى عدم وجود ناجين".

وكانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا" قد أعلنت، أمس السبت، اختفاء مروحية من طراز "مي-8" على متنها 22 شخصا في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا.

هذا المحتوى من

Asha
تحطم مروحية روسيا مصرع اشخاص
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