أول تعليق من "أبو عبيدة" بشأن اختيار السنوار رئيساً لحماس

وكالات

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، مبايعة الكتائب ليحيى السنوار.

وأشار أبو عبيدة في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، جاهزية كتائب القسام الكاملة لتنفيذ قرارات السنوار.

وتابع أبو عبيدة: "نرى أن اختيار القائد السنوار رئيسا للحركة خلفا لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى".

كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلنت اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الثلاثاء، إن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة يحيى السنوار تم اختياره بالإجماع وهذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة.

ولفت حمدان، إلى أن التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما، مؤكدا أنه لم يكن بعيدا عن المفاوضات.

وأكد حمدان، أن السنوار يحظى بالقبول من الجميع في الحركة وهو محل إجماع، مشيرا إلى أن هناك جملة من الترتيبات ستتم بعد اختيار السنوار رئيسا للحركة.

وأوضح حمدان أنه من المبكر الحديث عما ستؤول إليه عملية التفاوض لافتا إلى أن الفريق الذي تابع المفاوضات خلال وجود الشهيد هنية سيتابعها تحت إشراف السنوار.