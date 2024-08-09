إعلان

BBC

"سقطت على منطقة سكنية".. تفاصيل تحطم طائرة ركاب بالبرازيل (فيديو)

09:01 م الجمعة 09 أغسطس 2024

تحطم طائرة محملة بالركاب بالبرازيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نشرت وسائل إعلام محلية برازيلية، مشاهد طائرة ركاب تحطمت في ولاية ساو باولو البرازيلية اليوم الجمعة وعلى متنها العشرات.

وظهر في الفيديوهات، الطائرة التي كانت تحمل 68 شخصًا وفقا للتقديرات وهي تسقط من علو بعدما اختل توازنها.

وأكد رجال الإطفاء المحليون، أن الطائرة سقطت في منطقة فينهيدو بمدينة ساو باولو البرازيلية، لكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

عرضت قناة TV GloboNews البرازيلية لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة والدخان يتصاعد من جسم طائرة على ما يبدو.

وأظهرت لقطات إضافية على GloboNews طائرة تنجرف إلى أسفل عموديًا، وتتصاعد مع سقوطها.

ولم تؤكد هيئة المطارات البرازيلية إن فريرو المعلومات، بعد طلب من وكالة أسوشيتد برس.

ولم تبلغ أي شركة طيران محلية حتى اللحظة عن فقدان إحدى طائراتها.

وذكرت الشرطة العسكرية أنها تلقت المكالمة حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر، بالقرب من رودوفيا ميغيل ميلهادو دي كامبوس الفرق متواجدة في الموقع.

وقالت المعلومات الأولية إنها طائرة ركاب ذات محركين غادرت كاسكافيل (PR) متجهة إلى جوارولوس (SP).

تحطم طائرة حادث طائرة طائرة ركاب برازيلية حوادث الطائرات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا تعلن رفع الحظر عن الأسلحة الهجومية للسعودية

إعلان

إعلان

رسميا.. الأهلي يعلن الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر
سيول واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة