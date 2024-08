"سقطت على منطقة سكنية".. تفاصيل تحطم طائرة ركاب بالبرازيل (فيديو)

وكالات

نشرت وسائل إعلام محلية برازيلية، مشاهد طائرة ركاب تحطمت في ولاية ساو باولو البرازيلية اليوم الجمعة وعلى متنها العشرات.

وظهر في الفيديوهات، الطائرة التي كانت تحمل 68 شخصًا وفقا للتقديرات وهي تسقط من علو بعدما اختل توازنها.

وأكد رجال الإطفاء المحليون، أن الطائرة سقطت في منطقة فينهيدو بمدينة ساو باولو البرازيلية، لكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

عرضت قناة TV GloboNews البرازيلية لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة والدخان يتصاعد من جسم طائرة على ما يبدو.

وأظهرت لقطات إضافية على GloboNews طائرة تنجرف إلى أسفل عموديًا، وتتصاعد مع سقوطها.

Um avião caiu na região de Vinhedo, no interior de SP, nesta sexta-feira (09). A Polícia Militar informou que recebeu o chamado por volta das 13h30, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos. Equipes estão no local. A informação inicial é de que se trata de um avião bimotor de… pic.twitter.com/NEpwGPNlyu

ولم تؤكد هيئة المطارات البرازيلية إن فريرو المعلومات، بعد طلب من وكالة أسوشيتد برس.

ولم تبلغ أي شركة طيران محلية حتى اللحظة عن فقدان إحدى طائراتها.

وذكرت الشرطة العسكرية أنها تلقت المكالمة حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر، بالقرب من رودوفيا ميغيل ميلهادو دي كامبوس الفرق متواجدة في الموقع.

وقالت المعلومات الأولية إنها طائرة ركاب ذات محركين غادرت كاسكافيل (PR) متجهة إلى جوارولوس (SP).

BREAKING: VIDEO OF CRASH SITE OF COMMERCIAL AIRPLANE CRASHES IN RESIDENTIAL AREA IN BRAZIL pic.twitter.com/iArmS1VvKE

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 9, 2024