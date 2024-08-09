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BBC

أمريكا تعلن رفع الحظر عن الأسلحة الهجومية للسعودية

09:16 م الجمعة 09 أغسطس 2024

أمريكا تعلن رفع الحظر عن الأسلحة الهجومية للسعودية

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وكالات

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن قررت رفع الحظر المفروض على مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة الهجومية للسعودية، متراجعة عن سياسة عمرها ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وقال أحد مساعدي الكونجرس، إن الإدارة أطلعت الكونجرس هذا الأسبوع على قرارها برفع الحظر. وقال مصدر إن المبيعات قد تستأنف الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "لقد أوفى السعوديون بنهايتهم من الصفقة، ونحن على استعداد لمقابلة قضيتنا، وإعادة هذه القضايا بانتظام من خلال إخطار مناسب من الكونجرس والتشاور".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت حظرا على الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية بسبب حرب اليمن.

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