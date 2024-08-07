بعد اختيار السنوار.. وزير إسرائيلي: القضية الفلسطينية أصبحت تحت سيطرة إيران وحماس

(وكالات)

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، على اختيار حركة المقاومة الإسلامية حماس لـ يحيى السنوار كرئيسًا للحركة، قائلًا إن اختيار السنوار يبعث برسالة مفادها أن القضية الفلسطينية "أصبحت تحت سيطرة إيران وحماس".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه بدون العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ستعود حركة حماس للسيطرة الكاملة على القطاع.

وأعلنت حركة حماس، أمس الثلاثاء، عن اختيار يحيى السنوار كرئيسًا جديدًا للحركة خلفًا لإسماعيل هنية، الذي تتهم حماس إسرائيل باغتياله أثناء إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.