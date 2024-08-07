تيم والز: ترامب ليس لديه وقت لخدمة الشعب وهو من أضعف الاقتصاد وخلق الفوضى

وكالات

وجه المرشح الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، الشكر لـ كامالا هاريس على ثقتها وعلى إعادتها الأمل في نفوسنا.

وقال المرشح الديموقراطي لمنصب نائب الرئيس، إنه تشرف باختياره نائبا لهاريس التي ستكون الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة، موضحا أنه سيضع خبرته كحاكما ونائب كونجرس ومدرسا وجنديا سابقا لخدمة البلاد، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستكون عن أي اتجاه ستسلكه أمريكا.

وأضاف تيم والز، أن ترامب يرى العالم بعينين مختلفتين عنا ولا يعرف شيئا عن خدمة الشعب، مشيرا إلى أن ترمب ليس لديه وقت إلا لخدمة نفسه وهو من أضعف الاقتصاد وخلق الفوضى.

وأعلنت حملة الديمقراطيين للرئاسة جمع أكثر من 20 مليون دولار منذ إعلان هاريس اختيار حاكم مينيسوتا تيم والز نائبا لها.