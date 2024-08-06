إيران تمنح إسماعيل هنية جائزة حقوق الإنسان الإسلامية الدولية

وكالات

منحت الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية، جائزة حقوق الإنسان الإسلامية الدولية إلى شهيد الأمة القائد المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإٍسلامية حماس.

وأقيم حفل توزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان بعنوان "الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم، محور المقاومة والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني"، بحضور ممثل حماس في إيران الدكتور خالد القدومي، ورئيس السلطة القضائية، ومسؤولين في الجيش، وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.

واستلم ممثل الحركة في طهران خالد القدومي جائزة الشهيد القائد هنية نيابة عن أسرته والحركة، قائلاً في كلمة له: إن حقوق الإنسان مفهوم واسع وعميق، وهو يعني احترام كرامة الإنسان وعزته، مؤكداً أن لا معنى لحقوق الإنسان والبشر لدى الكيان الصهيوني المجرم القاتل للأطفال.