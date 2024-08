إيران تحرك منصات صواريخ وأمريكا تتوقع موجتين من الهجوم الانتقامي

كتب- محمد صفوت:

تتأهب المنطقة لرد فعل إيران وحزب الله أحد أهم أذرعها، على اغتيال إسماعيل هنية زعيم المكتب السياسي لحماس، وفؤاد شكر القيادي في الجماعة اللبنانية، وسط توقعات باقتراب الضربة الإيرانية الانتقامية على إسرائيل.

ومع اقتراب موعد الهجوم وفق المعطيات والتصريحات الصادرة من واشنطن وإسرائيل بناء على معلومات استخباراتية، تبذل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بالمنطقة جهودًا محمومة لتجنب حرب واسعة بالشرق الأوسط.

وأطلع فريق الأمن القومي الأمريكي، الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على تطورات الأوضاع بالمنطقة والتهديدات التي تشكلها طهران ووكلاؤها بالشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا) إنه تم اطلاعه على الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة التوترات بالمنطقة والاستعداد حال تعرض إسرائيل لهجوم مجددًا.

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.



We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.



We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex