بيان للنائبتين البريطانيتين بشأن منعهما من دخول إسرائيل

وكالات

قالت النائبتان البريطانيتان، يوان يانج وابتسام محمد، في بيان اليوم الأحد،"خططنا لزيارات إنسانية بالضفة الغربية و فوجئنا بمنع إسرائيل إدخالنا".

وشدد البيان على أنه يجب أن يسمح للبرلمانيين بالاطلاع على وضع سكان الضفة، وعلى أنه يجب أن يتحدث النواب في مجلس العموم دون خوف من الاستهداف.

ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس السبت، باحتجاز إسرائيل النائبين البريطانيين ضمن وفد برلماني ومنعهما من الدخول، مشددة على أنه أمر غير مقبول.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد منعت النائبتين البريطانيتين يوان يونج وابتسام محمد، من دخول مطار بن جوريون في تل أبيب.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، إن القرار يشمل الترحيل الفوري للنائبتين ومرافقيهما، دون أن تحدد موعد تنفيذ الترحيل أو توضيح طبيعة الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها النائبتان.