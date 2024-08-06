إعلان

BBC

إعلام عبري: قتيل و5 مصابين حصيلة هجوم حزب الله المسيّر على نهاريا

01:58 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

حزب الله

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط قتيل في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني وسقطت على سيارة بمدينة نهاريا.

وقال مراسل قناة العربية/ الحدث، "سقط قتيل وأصيب 5 أخرين، في حصيلة لهجوم حزب الله اللبناني المسيّر على نهاريا.

وأعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، شن هجوم بسرب من المسيرات على أهداف عسكرية قرب عكا في شمال إسرائيل، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار طائرة بدون طيار بالقرب من مدينة نهاريا.

وقال مصدر في الحزب لوكالة رويترز إن هذا الهجوم ليس ردا على قتل إسرائيل للقيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر في بيروت الأسبوع الماضي والذي تعهدت الجماعة بالثأر لمقتله مما أثار مخاوف من تصعيد كبير قد يتحول إلى حرب شاملة.

حزب الله هجوم حزب الله انفجار مسيرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله: هجمات اليوم ليست ردا على اغتيال شكر

إعلان

إعلان

اكتشاف كنز داخل منزل في أسيوط.. ما القصة؟
قرار من التعليم العالي بشأن السماح لطلاب العام الماضي بدخول تنسيق 2024
عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب بالأولمبياد
عبد العاطي ونظيره الإماراتي يناقشان مساعي وقف إطلاق النار بغزة