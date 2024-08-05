وسط توقعات برد انتقامي.. إيران تحذر الطيارين من التحليق في مجالها الجوي
05:22 م الإثنين 05 أغسطس 2024
وكالات
أصدرت إيران اليوم الاثنين، إشعارا للطيارين وسلطات الطيران لتجنب مجالها الجوي، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل، تزامنًا مع توقعات باقتراب موعد الهجوم الإيراني المحتمل ضد إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"
وكانت عدة شركات طيران أعلنت وقف رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان، على وقع التوترات الأخيرة.
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