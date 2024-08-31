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إعلام إيراني: حريق كبير بإحدى قاعات مركز طهران الدولي للمعارض

08:17 م السبت 31 أغسطس 2024

حريق كبير بإحدى قاعات مركز طهران الدولي للمعارض

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، باندلاع حريق كبير في إحدى قاعات مركز طهران الدولي للمعارض شمالي العاصمة طهران.

وقالت السلطات الإيرانية، إن الحريق ناجم عن خطأ في التوصيلات الكهربائية في نظام التبريد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أنادت، قبل يومين، بأن انفجارًا وقع في منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني بمدينة أصفهان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.

وأوضحت التقارير أن الانفجار نجم عن تسرب غاز داخل المنشأة، مما أدى إلى وقوع الحادث الأليم.

السلطات الإيرانية باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

حريق طهران إيران مركز طهران للمعارض
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