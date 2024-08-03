العربية: اختيار خليفة لـ "هنية" سيكون مؤقتًا لحين إجراء انتخابات

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن اختيار شخصية قيادية لحماس خلفا لرئيس مكتبها السياسي الراحل إسماعيل هنية سيكون مؤقتا حتى إجراء انتخابات داخل الحركة بعد أشهر، وفق ما نقلته "العربية" عن مصادر.

وقالت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، إنها بدأت اجتماعات للمكتب السياسي ومجلس شورى الحركة منذ الاغتيال "الصهيوني" الآثم للشهيد إسماعيل هنية.

وأشارت حماس إلى أن رئيس المكتب السياسي الراحل إسماعيل هنية فقيد الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وليس فقيد الحركة فقط.

وأكدت حماس أن اغتيال هنية لن يزيد الحركة والمقاومة إلا قوة وإصرارا على مواصلة نهجه وسيزيد المقاومة اشتعالا.

وأوضحت حماس أن قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة، مضيفة "نطمئن شعبنا وأمتنا أن مؤسسات الحركة وأطرها الشورية تواصل عملها ولديها الآليات الفاعلة لاستمرار المقاومة".

وشددت حماس على أن الحركة ستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها، مؤكدة أن ما تتداوله وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة لا صحة له.