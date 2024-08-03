ردًا على اتهامه بإفشال المفاوضات.. نتنياهو: حماس أدخلت عشرات التغييرات

وكالات

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، ردا على اتهامه بإجهاض صفقة التبادل، أن حركة حماس أدخلت عشرات التغييرات.

وقال نتنياهو، إن حماس تطالب حماس بإنهاء الحرب والإفراج عن أقل عدد من الأسرى، مشيرا كذلك إلى أن حماس تريد استعادة السيطرة على غزة و"تكرار أهوال 7 أكتوبر".

وأكد نتنياهو تمسكه بالسيطرة على محور فيلادلفيا ومنع عبور المسلحين إلى شمالي غزة.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم السبت، إن محادثات الوفد الإسرائيلي في القاهرة لم تسفر عن انفراجة والتوصل إلى اتفاق ما زال بعيدا.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة بسبب خلاف مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مصادر قولهم، إن وفدا إسرائيليا رفيعا وصل إلى مصر بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ومنسق العمليات الإسرائيلي".

وقالت تلك المصادر إن "مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كانت نتيجة ضغط أمريكي لمواصلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى".

وأضافت أن "الوفد سيبحث مع رئيس المخابرات وقادة بالجيش المصري الترتيبات الأمنية بشأن محور فيلادلفيا".