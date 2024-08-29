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BBC

مستشار الأمن القومي الأمريكي: مفاوضات غزة انتقلت الآن إلى مرحلة متقدمة

03:03 م الخميس 29 أغسطس 2024

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي

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وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارته إلى الصين، اليوم الخميس، إن مفاوضات غزة الآن انتقلت إلى مرحلة متقدمة.

وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة لديها إشارات إيجابية بشأن مفاوضات غزة، موضحا أنها تبحث الآن قضايا تفصيلية.

كانت جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، تعثرت بسبب إصرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا بصفة مستمرة وهو ما رفضته حركة حماس بشكل قاطع.

من جانبها، أعلنت حركة حماس تمسكها بما تم التوافق عليه في 2 يوليو الماضي المبني على المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مفاوضات غزة
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