مستشار الأمن القومي الأمريكي: لن نسمح للتكنولوجيا الصينية بتهديد أمننا القومي

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، إنه أخبر الصينيين أن واشنطن تريد خفض التصعيد وليس الانفصال التكنولوجي.

وأوضح سوليفان أنه لم يصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن بحر الصين الجنوبي، مؤكدا التزام الولايات المتحدة دائما بدعم حلفائها في بحر الصين الجنوبي.

وأشار سوليفان إلى أن الصين تقول إنها تدعم انتهاء حرب أوكرانيا بالطريقة السلمية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لديها خلافات حقيقية مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأكد سوليفان أن واشنطن لن تسمح للتكنولوجيا الصينية بتهديد الأمن القومي الأمريكي مهما كلف الأمر.