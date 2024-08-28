بعد فرض عقوبات عليهم.. واشنطن تطالب بمحاسبة المستوطنين المسؤولين عن العنف بالضفة

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يضر بأمن إسرائيل ويقوض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تحاسب المسؤولين عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات ضد منظمة "هاشومير روش" الإسرائيلية بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، فرض عقوبات على رقيب سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الضابط الإسرائيلي السابق الذي فرضت عليه عقوبات متورط في أعمال قتل في الضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنها ستقيد منح التأشيرات لعدد آخر من الإسرائيليين لتورطهم في تقويض الأمن في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من المستوطنين المتطرفين بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.