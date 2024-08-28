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الكرملين: لا توجد شروط مسبقة لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا

03:48 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

دميتري بيسكوف

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روسيا - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، عدم وجود شروط مسبقة لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "في الوقت الحالي لا توجد أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا".

وأشار بيسكوف إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لم يطرح مبادرته للسلام بشأن أوكرانيا خلال مكالمته الهاتفية أمسِ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أكد أن الجانب الهندي مؤيد للسلام والتسوية السلمية بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وأن موقف الهند يتوافق مع موقف روسيا.

وكان مودي قد أعرب لبوتين عن رغبته في المساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، وفي 23 أغسطس الجاري قام مودي بزيارة لأوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
الكرملين دميتري بيسكوف أوكرانيا
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