محكمة العدل الدولية تنعي وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي

وكالات

نعت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وأحد أعضاء المحكمة البارزين في الفترة من عام 2001 حتى 2006، والذى وافته المنية أمس الإثنين.

وقالت محكمة العدل، عبر حسابها على منصة X: "تعلن محكمة العدل الدولية ببالغ الحزن والأسى عن وفاة معالى الأستاذ نبيل العربي، العضو السابق بالمحكمة من عام 2001 إلى عام 2006، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024 فى مصر".

It is with great sadness that the International Court of Justice announces the passing of HE Mr Nabil Elaraby, a former member of the Court from 2001 to 2006, on Monday 26 August 2024 in Egypt. pic.twitter.com/o1SvlxU5Qh