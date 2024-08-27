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السودان: ارتفاع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 48 والإصابات إلى 1223

06:40 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

ارتفاع عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 48 والإصابات

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وكالات

أعلن مركز عمليات الطوارئ في السودان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الكوليرا إلى 48 والإصابات إلى 1223 بولايات كسلا والقضارف والجزيرة والخرطوم ونهر النيل.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت، إن لديهم نحو 3 ولايات متضررة من وباء الكوليرا في السودان، موضحا كذلك أن هناك مئات الأطنان من المساعدات والخيام التي ينتظرون السماح بدخولها.

وأشار رفعت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر، أن الولايات التي تفشى فيها وباء الكوليرا هي كسلا والقضارف وأجزاء من الخرطوم، مضيفا "نواجه مخاطر أمنية تحول دون قيامنا بعملنا على الوجه المطلوب".

وأكد رفعت أن طواقم بعثة المنظمة الدولية للهجرة تعرضت أمس لهجوم من قبل مليشيا مسلحة أثناء قيامها بعملها، مشددا على أن الوضع في السودان قد يؤدي إلى أزمة إقليمية ومشاكل تتعلق بالهجرة غير النظامية.

السودان الكوليرا محمد رفعت وباء الكوليرا
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