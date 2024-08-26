احتمال التوصل لصفقة "ضعيف".. نتنياهو يُفشل المفاوضات بالتمسك بفيلادلفيا

وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الإثنين، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد عدة اجتماعات في الساعات الماضية، لمناقشة تطورات المحادثات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى بعد عودة الوفد الإسرائيلي من جولة المفاوضات التي عقدت في القاهرة الأحد.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي لم تسمه، قوله في ختام الاجتماعات إنه لم يتم تحقيق أي تقدم في المحادثات حتى الآن، على الرغم من الجهود المبذولة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، قوله: إن احتمال التوصل لصفقة ليس كبيرا ما دام هناك تمسك بالبقاء في محور فيلادلفيا.

بدروها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ديوان رئيس الوزراء أن بنيامين نتنياهو "مصمم على إعادة الأسرى وبقاء محور فيلادلفيا بيد إسرائيل".

وأضافت القناة نقلا عن نتنياهو قوله "لا يهمني موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية بشأن محور فيلادلفيا".

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت "بإمكاننا التعامل مع الوضع في محور فيلادلفيا إذا خرجنا منه لمدة 6 أسابيع"، وفق القناة الإسرائيلية الـ12.