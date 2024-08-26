"حسن نصر الله صياد الدجاج".. الإعلام الإسرائيلي يسخر من هجمات حزب الله

كتب- محمد صفوت:

يبدو أن السردية الإسرائيلية بامتلاك المبادرة الميدانية وتوجيه ضربة استباقية، لشل هجوم حزب الله، وجدت طريقها في وسائل الإعلام الإسرائيلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول الرواية الإسرائيلية، إن حزب الله خطط لشن هجمات بآلاف الصواريخ على مواقع للموساد وثكنات عسكرية إسرائيلية، لكن الدولة العبرية وجهت ضربتها الاستباقية قبل نصف ساعة من موعد الهجوم من الأراضي اللبنانية، باستخدام 100 طائرة مقاتلة، ومنعت هجومًا واسعًا من لبنان.

الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، نفى الرواية الإسرائيلية وكذبها، وصفها بـ"المزيفة" قائلاً: "إن إسرائيل شنت هجمات قبل هجوم حزب الله بنصف ساعة لكن ادعاءات الجيش الإسرائيلي بخصوص تدمير منصات الصواريخ والمسيرات، عارية عن الصحة وكذب وافتراء".

أدى الهجوم الذي شنه حزب الله على الأراضي المحتلة، إلى مقتل جندي إسرائيلي، وإصابة حظيرة دجاج جراء سقوط صاروخ بمحيطها، ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى السخرية من هجمات حزب الله.

وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، "حسن نصر الله صياد الدجاج"، ونقلت عن الأمين العام لحزب الله، قوله في كلمته التي أعقبت الهجمات: "الصواريخ أصابت كل الأهداف والمسيرات كلها عبرت الحدود، وكل المسيرات التي أطلقت من البقاع أيضا عبرت الحدود بسلام رغم بعد المسافة، ومعطياتنا وبعض مصادر المعلومات تؤكد أن عددُا من المسيرات وصلت إلى أهدافها الرئيسية والعدو يتكتم".

ورصدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ردود الفعل الساخرة من الهجوم وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن معظم الناس يركزون على حقيقة أنه باستثناء بعض مزارع الدواجن في شمال إسرائيل، لم تسفر العملية عن أي أضرار.

الأمر لم يتوقف عند وسائل الإعلام الإسرائيلية، إذ قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في تقرير لها تعليقًا على هجمات حزب الله، إن الرد الذي طال انتظاره من جانب حزب الله لم يكن أكثر من حظيرة دجاج.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه منذ اغتيال إسرائيل لأحد كبار قادة حزب الله في بيروت في يوليو الماضي، استعد العالم لرد انتقامي قد يعطي شارة اندلاع حرب جديد في الشرق الأوسط.

وأضافت أن أسوأ مشاهد الدمار الناجمة عن قصف حزب الله، أمس الأحد، كانت في مزرعة دجاج في شمال إسرائيل، أصيبت بصاروخ ما أدى إلى أضرار في هيكلها الخارجي.

ومع ذلك، فإن التأثير والأضرار المنخفضة نسبيا التي خلفها الهجوم وفقًا للرواية الإسرائيلية، أثارت موجة من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم العربي، وركزت على التقارير التي تحدثت عن إلحاق أضرار بمزرعة دجاج في شمال إسرائيل.

وقال حساب على منصة "إكس" باسم سعد الضبيبي: "حسن نصرالله ينفذ وعده ويطلق صووايخ على "حظيرة دجاج" في شمال إسرائيل ردًا على مقتل فؤاد شكر".

#عاجل حسن نصرالله ينفذ وعده ويطلق صووايخ على "حظيرة دجاج" في شمال إسرائيل ردًا على مقتل فؤاد شكر.!!

والمتحدث باسم القوات الاسرائيليه عن إصابة #دجاجه في ساقها وتتلقى الآن العناية الطبية.#جنوب_لبنان #اسرائيل#حزبالله_قاتل_الدجاج_والكتاكيت 🐔🐣 pic.twitter.com/wYM8Bj0X1S — سعد الضبيبي (@sadaldbebey2024) August 25, 2024

وسخر حساب آخر، بالقول: "مجزرة الدجاج ما كانت صدفة، بل خطة استراتيجية! الهدف؟ منع خصوم وأعداء المقاومة من الشماتة بعد كل قصف والقول ولا جرحوا جاجة".

مجزرة الدجاج ما كانت صدفة، بل خطة استراتيجية! الهدف؟ منع خصوم وأعداء "المقاومة" من الشماتة بعد كل قصف والقول “ولا جرحوا جاجة”. حزب الله خلّص على الدجاج والصيصان مع سابق اصرار وترصّد، علشان يحرمنا متعة المزح والمسخرة على ردّه وصواريخه! 😅🐔 pic.twitter.com/sNw1hntzNE — خالد أبو صلاح - Khaled Abu Salah (@kh4syria) August 25, 2024

وقال محمد علي، ساخرًا: "رد حزب الله الغالب اليوم أثلج وشفا صدورنا سلام الله عليكم ياسادة المجاهدين"، وأرفق في تغريدته مقاطع فيديو لمزرعة الدجاج بعد إصابتها بصاروخ تابع لجماعة حزب الله.