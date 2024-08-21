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بزشكيان يدعو إلى التوافق والتماسك الداخلى في إيران

07:48 م الأربعاء 21 أغسطس 2024

مسعود بزشكيان

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طهران - (د ب أ)

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة للوزراء المقترحين، على الحاجة إلى التوافق والوحدة والتماسك الداخلي فيما يتعلق بالرؤية والسياسات العامة والقانون.

وبحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أعرب بزشكيان، عن شكره لأعضاء مجلس الشورى على دراسة أهلية الوزراء، وأضاف: هذه الوحدة لا تعني أن نتراجع عن وجهات نظرنا، ولكن يجب أن نتوصل إلى لغة ونظرة مشتركة فيما يتعلق بالرؤية والسياسات العامة والقانون.

وقال إن "الخيارات المطروحة هي مجموعة من التوجهات والفئات، ولكننا نتقاسم الرؤية والسياسات العامة والخطة السابعة، ونعد بأننا سوف نفي بهذا.. نحن عند وعدنا ووعدنا بالتفاعل مع مجلس النواب وسنفعل ذلك بالتأكيد".

وكان مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني قد منح الثقة لجميع الوزراء المقترحين للحکومة الـ14 برئاسة مسعود بزشکیان اليوم الأربعاء.

ومن بين الوزراء الـ 14 الذين تم منحهم الثقة، وزراء الخارجية عباس عراقجي والدفاع عزيز نصير زادة والأمن اسماعيل خطيب.

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