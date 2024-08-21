وزير الصحة يناقش تنفيذ مشروع التصنيع المحلي لأجهزة "السونار" في مصر

كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع شركة جنرال إلكتريك هيلثكير، اليوم الأربعاء، لمناقشة الجدول الزمني وآليات تنفيذ مشروع التصنيع المحلي لأجهزة الموجات الصوتية "السونار"، كأول مصنع في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول إنشاء مركزين محاكاة لتدريب الفنيين في المعاهد الفنية الصحية بالقاهرة والصعيد، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون المشترك مع شركة جنرال إلكتريك، والرؤية المستقبلية للتعاون مع الشركة لدعم القطاع الطبي من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات الطبية المتقدمة في مجال الأشعة، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمة التشخيصية المقدمة بالمستشفيات.

وأوضح "عبد الغفار" أن مشاريع التعاون المشترك مع شركة جنرال إلكتريك هيلثكير تتضمن التصوير الطبي، وتقنيات المعلومات الصحية، وأجهزة مراقبة المرضى، وأدوات تشخيص للكشف المبكر عن الأمراض، موضحًا أن الشركة ساهمت في تطوير أجهزة الرنين المغناطيسي ورفع كفاءتها وتزويدها بأحدث بروتوكولات التشخيص، بالإضافة إلى تطوير عدد من وحدات الماموجرام المتنقلة التابعة لمشروع صحة المرأة، والمشاركة في رفع كفاءة الكوادر الطبية في مجال الأشعة بالمستشفيات من خلال عقد دورات تدريبية على أحدث نظم التشخيص العالمية.

وتابع "عبد الغفار" أن شركة جنرال إلكتريك ساهمت في تطوير أجهزة الرنين المغناطيسي ورفع كفاءتها وتزويدها بأحدث بروتوكولات التشخيص للمساهمة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون، عنق الرحم، البروستاتا، الرئة)، وذلك من خلال تطوير عدد من أجهزة الرنين المغناطيسي بمستشفيات وقطاعات الوزارة المختلفة.

من جانبه، أضاف المهندس محمد هارون، مدير عام شركة جنرال إلكتريك أفريقيا، أن التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان يأتي انطلاقًا من الثقة الدائمة في مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري، بالإضافة إلى حرص الشركة على التواجد بشكل فعال في قطاع الرعاية الصحية، منوهًا إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة أولية لزيادة استثمارات الشركة في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة، ومن جانب شركة جنرال إلكتريك، المهندس محمد هارون، مدير عام شركة جنرال إلكتريك أفريقيا، السيدة ياسمين خطاب، رئيس قطاع التمويل والعلاقات الاستراتيجية بشمال أفريقيا والسعودية، السيد معتز محمد، مدير مبيعات شمال شرق أفريقيا، السيد محمد عيد، مدير مشروعات شمال شرق أفريقيا، وآية حسين، مدير إدارة وتطوير الموارد البشرية.