مسؤولون أمريكيون: إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردًا على اغتيال هنية

وكالات

نقل موقع "‏أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتنعة أن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن الرد الإيراني قد يكون أوسع نطاقًا وقد يشارك فيه حزب الله اللبناني، مضيفًا أن الاستخبارات الأمريكية تلقت مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال هنية.

‏وأوضحوا أن "إيران ووكلائها في الشرق الأوسط قد يستغرقون أيامًا للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل".

ولفت المسؤولون إلى أن "بايدن وكبار مساعديه يشعرون بالإحباط الشديد بسبب الوضع الحالي في المنطقة".

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة إزاء صعوبة حشد تحالف من الدول نفسها التي ساعدت إسرائيل في صد هجوم إيران السابق".