خوفًا من إيران وحزب الله.. هواتف خاصة لوزراء إسرائيل تعمل بالأقمار الاصطناعية

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية،اليوم الجمعة. إن "جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية حصلوا على هواتف تعمل عبر الأقمار الاصطناعية، خشية إلحاق إيران وحزب الله أضرارًا بالبنية التحتية للاتصالات".



وتستمر حالة التأهب في إسرائيل استعدادًا للرد الإيراني المحتمل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، فضلًا عن الزعم الإسرائيلي مقتل القيادي في حماس محمد الضيف.



وأصدر جهاز الأمن العام الإسرائيلي تعليمات أمنية "غير عادية" تخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة، وذلك على خلفية التحضير لرد إيراني.



وتتطلب أي مشاركة ل نتنياهو والوزراء الإسرائيليين في حدث جماهيري "مساحة محمية"، في إطار التعليمات المقدمة، وفقًا" للقناة 12 " العبرية.



كما أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رونين بار، أمرًا مباشرًا يقضي بأن "كل جولة يقوم بها رئيس الوزراء والوزراء تتطلب موافقته الشخصية".



وتوالت التصريحات الإيرانية التي تتوعد بالانتقام من إسرائيل ردًا على هذه العمليات، بالتزامن مع تهديدات أطلقها المسؤولون عن وكلاء طهران في المنطقة.





