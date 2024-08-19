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BBC

بريطانيا تتعهد بدعم أوكرانيا في الحرب "مهما طال أمدها"

07:13 م الإثنين 19 أغسطس 2024

كير ستارمر

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لندن- (د ب أ)

تعهدت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، بدعم أوكرانيا مهما طال أمد الحرب، رغم مزاعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بريطانيا "تباطأت" في دعمها لكييف، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأشارت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى حوار مستمر مع أوكرانيا بشأن ما تحتاجه لصد القوات الروسية من داخل حدودها.

وكتب زيلينسكي في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السبت الماضي، أن بريطانيا أظهرت في السابق "قيادة حقيقية"، لكن هذا الوضع ضعف منذ ذلك الحين.

وردا على تساؤل بشأن ذلك الادعاء، قالت متحدثة باسم داونينج ستريت: "لا يزال رئيس الوزراء حازما تماما في دعمه لأوكرانيا، وفي حقيقة الأمر، فيما يتعلق بالوضع الأخير، ومن بين ذلك الوضع في كورسك، يريد رئيس الوزراء الإعراب عن إعجابه الشديد بشجاعة الجنود الأوكرانيين الذين أثبتوا مرة أخرى عزمهم وتصميمهم في صد العدوان الروسي المتواصل، وأظهروا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم للدفاع عن بلادهم".

وأضافت:" ولكننا نؤكد مجددا أن دعمنا لن يتزعزع، ولهذا التزمنا بتخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني (9 ,3 مليار دولار) سنويا لدعم أوكرانيا للقيام بذلك مهما طال أمد الحرب".

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