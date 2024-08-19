إعلان

BBC

أكثر من 100 عملية للمقاومة في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري

04:40 م الإثنين 19 أغسطس 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

ذكر مركز معلومات فلسطين (معطى) أن المقاومة في الضفة الغربية زرعت 34 عبوة ناسفة لاستهداف قوات الاحتلال في الضفة منذ بداية الشهر الجاري.

كما وقعت 78 عملية إطلاق نار و3 عمليات طعن خلال الفترة ذاتها.

وفيما سبق أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية.

وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات (بيت لحم، الخليل، رام الله، نابلس، طولكرم)، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

الضفة الغربية مركز معلومات فلسطين فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أوكرانيا تحذر من هجوم بعد انطلاق قاذفات استراتيجية روسية

إعلان

إعلان

* بعد زيادتها منذ أيام.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة- خاص
* هيكلة الثانوية العامة.. التعليم تحسم الجدل نهائيا بشأن المواد وأيام الدراسة- صور
* بعد التجديد له للمرة الثالثة.. أهم الملفات على طاولة محافظ البنك المركزي
* جدري القرود.. هل يكون "وباء إكس" الذي يهدد العالم؟
* موسى غزة.. وضعته أمه في قِدر فنجا من صبرا وشاتيلا وعاد بعد 22 سنة شتات