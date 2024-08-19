أكثر من 100 عملية للمقاومة في الضفة الغربية خلال الشهر الجاري

وكالات

ذكر مركز معلومات فلسطين (معطى) أن المقاومة في الضفة الغربية زرعت 34 عبوة ناسفة لاستهداف قوات الاحتلال في الضفة منذ بداية الشهر الجاري.

كما وقعت 78 عملية إطلاق نار و3 عمليات طعن خلال الفترة ذاتها.

وفيما سبق أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية.

وأضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات (بيت لحم، الخليل، رام الله، نابلس، طولكرم)، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.