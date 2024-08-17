ميقاتي يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها لجنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في اتصال أجراه اليوم السبت مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف البلدات والقرى الجنوبية.

وأجرى ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية البريطاني تم خلاله البحث في التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد.

وأعرب ميقاتي عن قلقه من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه.

من جانبه، أكد وزير خارجية بريطانيا أنه سيكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الأمور على نطاق أوسع.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

وارتفعت مؤخراً وتيرة الاستهداف الإسرائيلي للقرى الجنوبية، وتم تسجيل 2312 إصابة و547 حالة وفاة حتى 13 أغسطس الحالي، جراء الاستهداف الإسرائيلي.