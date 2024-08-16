الصحة العالمية: أكثر من 300 حالة وفاة بالكوليرا في السودان

وكالات

قالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، الجمعة، إن "الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي أيضًا إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا".



وأشارت هاريس في اتصال مع صحفيين إلى أنه "تم الإبلاغ عن نحو 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، وأن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضًا"، مضيفة "نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه".



وفي وقت سابق، أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا من زيادة مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في السودان، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلد الذي أنهكته المعارك منذ منتصف أبريل الماضي".



والكوليرا هي مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوث، تتسبب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد.