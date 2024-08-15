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حزب الله يستهدف مواقع تمركز لجيش الاحتلال في المالكية وخربة ماعر

02:55 م الخميس 15 أغسطس 2024

الجيش الإسرائيلي

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لبنان - (أ ش أ)

أعلن حزب الله استهداف نقطة تمركز للجيش الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وأضاف حزب الله في بيان له اليوم ، الخميس وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية ، أنه شن هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على موقع خربة ماعر مستهدفة أماكن وتمركز ضباط وجنود العدو وأصابت أهدافها بدقة.
وفي سياق آخر أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يوم الخميس في بيان لها وفقاً لوكالة الوطنية اللبنانية، أن القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطنين بحالة اختناق حادة استدعت إدخالهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث عولجا في قسم الطوارئ.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الإسرائيلي حزب الله لبنان
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