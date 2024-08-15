بوتين: التوغل الأوكراني في كورسك يقلل احتمالية محادثات السلام

روسيا - (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أن أوكرانيا غزت منطقة كورسك؛ لزعزعة استقرار روسيا وتحسين موقفها في محادثات وقف إطلاق النار، لكن الهجوم يجعل إجراء محادثات السلام أقل احتمالا.

وجاءت تصريحات بوتين، حسبما أفادت شبكة "البلقان" الإخبارية، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع كبار المسئولين الأمنيين لمعالجة الهجوم عبر الحدود المستمر من قبل القوات الأوكرانية على منطقة كورسك الروسية، وأثار التوغل الذي شهد سيطرة القوات الأوكرانية على 28 مستوطنة داخل الأراضي الروسية، استجابة غاضبة من الكرملين.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، وقال "إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر الآن على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، وتقول تقارير منفصلة إن قوات الدفاع الجوي شوهدت أيضا في منطقة بيلجورود المجاورة إلى الشمال من منطقة كورسك.

ومن غير الواضح عدد القوات التي أرسلتها أوكرانيا إلى كورسك، لكن العديد من التقارير تضع الرقم عند "الآلاف"، بما في ذلك العديد من أفضل وحدات القتال في أوكرانيا.

وناقش بوتن، برفقة شخصيات رئيسية بما في ذلك وزير الدفاع أندريه بيلوسوف وسكرتير مجلس الأمن سيرجي شويجو ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، تداعيات التقدم الأوكراني.

وقال الرئيس الروسي إن الهجوم شنته كييف لتحسين موقفها التفاوضي في قمة السلام الثانية المزمع عقدها في نوفمبر، وإعاقة تقدم روسيا في أوكرانيا.