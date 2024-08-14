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ترامب: بلدنا أصبح دولة من العالم الثالث وفاشلًا

08:59 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يحقق في تعرض حملته "لاختراق يبدو أن إيران تقف وراءه لوقوفي بقوة في مواجهتها".

وأشار ترامب، إلى أن "كنت أقوم بحماية أناس في الشرق الأوسط ولم تكن إيران سعيدة بذلك"، مضيفا أن "بلدنا أصبح فاشلا وأصبحنا من نواح عديدة دولة من العالم الثالث ولن نسمح بذلك".

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، السبت الماضي، أن الاتصالات الداخلية لحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب تعرضت للاختراق.

وكشفت أن الاعتراف الرسمي من قبل الحملة الجمهورية، جاء بعدما تلقت المجلة رسائل إلكترونية من حساب مجهول تحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.

وألقت الحملة باللائمة على "مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة"، واستشهدت في ذلك بتقرير أصدرته شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أمس الجمعة، يشير إلى أن قراصنة إيرانيين بعثوا برسائل الكترونية احتيالية في يونيو الماضي، إلى أحد المسؤولين رفيعي المستوى في حملة رئاسية، دون تحديد الحملة المستهدفة.

من جانبه، رفض المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج، الإفصاح عما إذا كان لديه معلومات تثبت مزاعم وقوف إيران وراء الهجمات الإلكترونية.

وذكر تشيونج، أنه هذه المعلومات والوثائق تم تحصيلها بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، تهدف إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية، وزرع الفوضى.

ولفت تشيونج، إلى أن تقرير "مايكروسوفت" كشف قيام قراصنة إيرانيون باختراق حساب مسؤول رفيع في الحملة الرئاسية في شهر يونيو الماضي، مضيفا "ذلك يتزامن مع توقيت اختيار ترامب مرشحه لمنصب نائب الرئيس".

لكن المتحدث باسم حملة ترامب، رفض التصريح حول إذا ما كانت الحملة على تواصل مع "مايكروسوفت" أو سلطات إنفاذ القانون بشأن عملية الاختراق الإلكتروني.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة قرصنة إنترنت إيرانية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن مجموعة "سايبر أفينجر" المرتبطة بمسؤولين عسكريين إيرانيين استهدفت أنظمة حيوية أمريكية.

وتعرّف المجموعة الإيرانية نفسها عبر موقعها على الإنترنت بأنها "متخصصة في مجال الإنترنت نهارا، وتكافح الظلم عبر الإنترنت ليلا".

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