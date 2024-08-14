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اليمن يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حياة موظفي العمل الإنساني المختطفين لدى الحوثي

05:18 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

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اليمن - (أ ش أ)

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدُّوَليّ إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات ميلشيا الحوثي.

وأعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان أوردته قناة اليمن الفضائية اليوم الأربعاء، عن بالغ القلق إزاء مصير ما يقارب 70 ناشطًا مدنيَا، اختطفتهم ميلشيا الحوثي من منازلهم مطلع يونيو الماضي، وما يزيد عن 18 منهم من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشطا من منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هؤلاء المختطفين ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياَ ولم يستطيع اهاليهم الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

ودعت الوزارة، الأمم المتحدة والآليات الدولية والمجتمع الدُّوَليّ وفي المقدمة مجلس الأمن الدُّوَليّ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين، كما دعت كافة المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى ممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

هذا المحتوى من

Asha
اليمن الحوثيين وزارة حقوق الإنسان اليمنية المختطفين لدى الحوثي معتقلات ميلشيا الحوثي. الموظفين العاملين في الإغاثة
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