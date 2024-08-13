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BBC

البنتاجون: نواصل إرسال قدرات إضافية للمنطقة لندافع عن قواتنا ولدعم إسرائيل

10:06 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل التركيز على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب.

وأشارت البنتاجون، إلى أنها سترسل الغواصة النووية "يو إس إس جورجيا" إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل، لافتة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت التهديدات الإيرانية وجهود الحد من توسيع الصراع.

وأكدت البنتاجون، أنها تواصل التركيز على تأمين وقف إطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الأسرى، موضحة أنها تركز على تهدئة التوترات وإرسال قدرات إضافية للمنطقة لتدافع عن قواتها ولتدعم الدفاع عن إسرائيل.

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