أكسيوس: إيران ستشن هجومًا مباشرًا على إسرائيل قبل الخميس المقبل

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين، اليوم الأحد، إن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن إيران اتخذت قرارا بشن هجوم مباشر على إسرائيل قبل محادثات الخميس المقبل.

من جانبه، قال موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن التقديرات تشير إلى أن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران.

بدورها، ذكرت هيئة البث العبرية، أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران ستوجه ضربة أشد من هجوم إبريل الماضي.

وأمس السبت، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن يقوم حزب الله اللبناني بمهاجمة إسرائيل ثم تهاجمها إيران.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن التقديرات الأمريكية والإسرائيلية ترجح أن ينفذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 القادمة.

وأوضحت أن زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك تهدف إلى منع هجوم حزب الله وإيران على إسرائيل.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن حزب الله اللبناني قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري كجزء من الرد المتوقع.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن هناك تقديرات في إسرائيل بأن حزب الله سيستخدم صواريخ دقيقة في رده على اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر.

وكشفت البث العبرية، أن التقديرات تشير إلى أن رد حزب الله وإيران سيكونان منفصلين بحيث يبدأ حزب الله بالهجوم.